Nog geen spoor van ‘kerstcadeau’ Noord-Koreanen

De Zuid-Koreaanse strijdkrachten zien nog weinig ongebruikelijke militaire activiteiten in Noord-Korea. Dat heeft de Verenigde Staten een „kerstcadeau” in het vooruitzicht gesteld als de Amerikanen geen toezeggingen doen om het vastgelopen nucleaire overleg tussen de landen vlot te trekken.

Zuid-Koreaanse functionarissen zeggen tegen persbureau Yonhap dat het buurland scherp in de gaten wordt gehouden. „Er zijn nog geen specifieke ontwikkelingen in Noord-Korea waargenomen die wijzen op in het oog springende militaire acties”, zegt een legerofficier.

Het is nog onduidelijk waar het „kerstcadeau” precies uit moet bestaan, maar volgens Yonhap wordt gevreesd dat de Noord-Koreanen weer een intercontinentale ballistische raket lanceren. Pyongyang noemde een lancering van zo’n langeafstandsraket in juli 2017 ook een „cadeau” voor de VS.

Noord-Korea heeft dit jaar meerdere rakettesten uitgevoerd, maar geen langeafstandsraketten afgeschoten. Het land is echter ongeduldig omdat weinig schot zit in het overleg met de VS. Met provocaties kan worden geprobeerd druk uit te oefenen op Washington.

De VS willen dat de Noord-Koreanen hun nucleaire en raketprogramma ontmantelen, terwijl het regime van Kim Jong-un af wil van zware internationale sancties.