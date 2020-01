Nog geen meerderheid voor vorming Spaanse regering

Spanje heeft nog geen nieuwe regering. Zoals verwacht stemden zondag 166 van de 350 parlementsleden voor de vorming van een nieuwe regering onder leiding van de nu nog interim-premier Pedro Sánchez. Een absolute meerderheid van 176 was vereist.

Verwacht wordt dat in een tweede stemronde dinsdag, wanneer er een gewone meerderheid nodig is, wel genoeg stemmen zijn voor vorming van een nieuwe regering.

De PSOE-partij van sociaaldemocraat Sánchez wil een coalitie vormen met het linkse Unidas Podemos. Die twee partijen hebben samen een minderheid van 155 parlementszetels. Daarom ging Sánchez praten met andere partijen om te garanderen dat zijn regering voldoende steun krijgt bij een vertrouwensstemming.

De Catalaanse separatistische partij ERC beloofde de komst van een regering onder leiding van de sociaaldemocraat Sánchez niet in de weg te staan. Zij onthouden zich dinsdag waarschijnlijk van stemmen, waarmee een meerderheid ontstaat. De ERC claimt afspraken met Sánchez te hebben gemaakt voor een open dialoog over de toekomst van Catalonië in ruil voor steun aan de regering.