Nog geen duidelijkheid in eerste verkiezingsronde Beieren

De door de coronacrisis overschaduwde burgemeesters- en gemeenteraadsverkiezingen in de Duitse deelstaat Beieren draaien in veel plaatsen en gemeentes uit op een herstemming op 29 maart. De eerste ronde heeft in de grote steden München, Nürnberg en Augsburg naar het zich laat aanzien geen beslissing opgeleverd. Een absolute meerderheid zat er zondag voor geen van de kandidaten in.

Ondanks de coronadreiging ziet het ernaar uit dat de opkomst beter is dan zes jaar geleden. Toen gaf ongeveer 55 procent gehoor aan de oproep te komen stemmen, nu is dat naar verwachting hoger met name dankzij de vele kiezers die schriftelijk hun stem hebben uitgebracht.

In München mocht de zittende burgemeester Dieter Reiter (SPD) zich in de eerste ronde verheugen op aanzienlijk meer steun dan zijn concurrenten van de Groenen en CSU.