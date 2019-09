Nog geen datum voor terugkeer Boeing 737 MAX

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft maandag laten weten dat er nog geen tijdpad is om de ban op de Boeing 737 MAX op te heffen. Landen moeten volgens de luchtvaartautoriteit ook ieder voor zich beslissen wanneer het vliegtuig weer mag vliegen.

„Onze eerste prioriteit is de veiligheid en we hebben geen planning wanneer het werk klaar is. Elke regering neemt de eigen beslissing wanneer het toestel weer in bedrijf kan worden genomen, op basis van grondige veiligheidschecks”, meldt de FAA

Boeing zei zelf maandag dat de 737 MAX-toestellen in meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, in de herfst weer in gebruik kunnen worden genomen, maar gaf daarvoor geen exacte datum. Sinds maart staan alle 737 MAX-toestellen aan de grond na ongelukken in Indonesië en Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven.