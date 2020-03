Nog geen cyberaanvallen op Super Tuesday in VS

Medewerkers van Amerikaanse nationale veiligheidsdiensten melden dat er nog geen sprake is geweest van cyberaanvallen of andere vormen van digitale inmenging bij de voorverkiezingen op Super Tuesday.

De digitale activiteit rond de voorverkiezingen wordt door veel specialisten in de gaten gehouden, zodat er direct kan worden ingegrepen. De specialisten zijn bij elkaar gekomen in Virginia. Lokale medewerkers van de stembureaus staan in contact met Virginia en geven onregelmatigheden door.

Bij de presidentsverkiezingen in 2016 heeft Rusland op meerdere manieren geprobeerd invloed uit te oefenen op de uitkomst. Dat proberen de VS nu te voorkomen.