Nog geen besluit VS over laptopverbod

De Verenigde Staten hebben nog geen besluit genomen over het verbod laptops mee te nemen in de handbagage op vluchten uit de Europese Unie naar de VS. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dinsdag gezegd in reactie op berichten dat de maatregel van de baan was.

De Amerikaanse website Politico had dat gemeld, zich beroepend op Europese bronnen. De verantwoordelijke Amerikaanse minister John Kelly voerde dinsdag telefonisch overleg met de EU-commissarissen Dimitris Avramopoulos (Interne Zaken) en Violeta Bulc (Transport). Hij zou tegen hen hebben gezegd dat er voorlopig geen verbod komt op laptops en andere elektronica in de passagiersruimte op vluchten uit de EU naar de VS. De Amerikanen willen zo’n verbod omdat de laptops zouden kunnen worden gebruikt voor aanslagen.

Het plan is niet van tafel, liet een woordvoerder van Kelly weten. Amerika zou wel de Europese zorgen over het vervoer van apparatuur met lithiumbatterijen in vrachtruimten, dat ook risico’s met zich meebrengt, ter harte hebben genomen. De partijen zijn het er over eens dat er oplossingen moeten worden gezocht om de veiligheid in de luchtvaart te vergroten, met zowel zichtbare als verborgen maatregelen.