Nog geen Amerikaans besluit over Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag de situatie rond Syrië besproken met zijn nationale veiligheidsteam. In dat gesprek is nog geen besluit genomen over eventuele vergeldingsacties tegen Syrië, aldus het Witte Huis.

„We blijven informatie beoordelen en zijn in contact met onze partners en bondgenoten”, aldus een verklaring. Trump zou later donderdag contact hebben met de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May.

Trump beraadt zich over stappen naar aanleiding van de vermeende gifgasaanval op de Syrische stad Douma afgelopen weekeinde waardoor tientallen mensen de dood zouden hebben gevonden.