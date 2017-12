Nog even 10 miljoen voor tip gestolen kunst

Nog een week en dan is het gedaan met het tipgeld van 10 miljoen dollar dat een museum in Boston heeft uitgeloofd. De diefstal van elf meesterwerken stamt uit 1990; de beloning loopt tot 1 januari. Daarna wordt het bedrag gehalveerd, want het Isabella Stewart Gardner Museum wil de schilderijen - van onder anderen Rembrandt, Vermeer, Degas en Manet - nog steeds heel graag terug. Het gaat volgens de New York Times om ’s werelds grootste onopgeloste kunstroof.

27 jaar geleden namen dieven maar liefst dertien werken mee, met een gezamenlijke geschatte waarde van een half miljard dollar. De plekken waar ze hingen zijn leeggelaten. De oorspronkelijke beloning voor de gouden tip was vijf miljoen dollar. Dit jaar werd dat bedrag verdubbeld maar wel met een tijdslimiet: om de druk op te voeren op de mensen die weten waar de werken zijn. Sindsdien zijn er tientallen tips bijgekomen maar veel waardevolle informatie zat er niet bij.

In 2013 zei de FBI te weten wie de dieven waren, maar de dienst openbaarde nooit de namen en meldde nog later dat ze dood waren.