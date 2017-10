Nog een vierde militair VS gedood in Niger

Het Pentagon heeft vrijdag bekendgemaakt dat nog een vierde Amerikaanse militair om het leven is gekomen in het zuidwesten van Niger. Zijn eenheid liep woensdag tijdens een gezamenlijke patrouille met Nigerese trainees in een hinderlaag. Drie Amerikanen en vijf Nigerese soldaten werden gedood.

Toen was ook al bekend dat er nog een Amerikaan werd vermist. Die informatie werd echter niet naar buiten gebracht om de reddingspogingen niet te frustreren. Wie achter de aanval zat is niet bekend. In het grensgebied met Mali is een islamitische terreurgroep actief.