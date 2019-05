Nog een sterfgeval migrantenkind VS bekend

Een 10-jarig meisje uit El Salvador is overleden onder Amerikaans federaal toezicht in september van vorig jaar. Het sterfgeval was volgens Amerikaanse media eerder niet gerapporteerd en betreft het eerste migrantenkind dat in hechtenis overleed sinds 2010. Na september kwamen nog vijf migranten om het leven, allen uit Guatemala.

Het meisje had hartproblemen en overleed in een ziekenhuis in Omaha. Haar naam en hoe ze de Verenigde Staten is binnengekomen is niet bekendgemaakt.

Begin maart vorig jaar werd het meisje in "kwetsbare toestand" opgenomen in een kliniek voor vluchtelingen, meldt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Gezondheid. Na operatiecomplicaties raakte ze in coma. Uiteindelijk werd ze via een palliatieve zorgkliniek naar een verpleeghuis in Omaha gebracht, waar ze overleed aan de gevolgen van griep en ademhalingsproblemen.