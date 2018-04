Nog een slachtoffer aanslag Münster overleden

Een kleine drie weken na de aanslag met een kampeerbusje in Münster is een van de slachtoffers die zwaargewond raakten alsnog overleden. Het dodental komt daarmee op drie. Volgens de politie gaat het om een 74-jarige man uit de stad Hamm die aan zijn verwondingen is bezweken. Er liggen nu nog zes mensen in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Zij verkeren niet langer in levensgevaar.

Op 7 april reed de 48-jarige Duitser Jens R. met zijn camper in op een druk terras in de binnenstad van Münster. Daardoor kwamen twee mensen direct om het leven, meer dan twintig raakten gewond, onder wie enkele Nederlanders. Na zijn dodenrit pleegde de dader zelfmoord.

Het onderzoek naar zijn motief en achtergrond is nog niet afgerond. De politie gaat ervan uit dat R. suïcidaal was. Hij was bekend bij de autoriteiten. Zijn vader denkt dat een psychische aandoening hem tot deze daad heeft gedreven.