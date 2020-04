Nog altijd kwart miljoen EU-burgers gestrand

De EU-landen hebben sinds de corona-uitbraak 350.000 in vaak verre landen gestrande inwoners gerepatrieerd, maar er zijn nog steeds meer dan 250.000 EU-burgers die terug naar huis proberen te komen. „Je kunt je toch niet voorstellen dat er zoveel mensen gestrand zijn over de hele wereld”, aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell. Het gaat om toeristen, personen die op familiebezoek waren en mensen die voor een korte tijd werk hadden.

Borrell zei dat na afloop van een videoconferentie van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, waar ze de stand van zaken evalueerden. „We hebben het niet over EU-burgers die permanent in het buitenland wonen”, benadrukte hij. Steeds meer gestrande reizigers doen een beroep op hun ambassades, nu de commerciële vluchten wereldwijd voor een aanzienlijk deel zijn stilgelegd. Dat betekent dat de lidstaten zelf burger- of militaire vliegtuigen moeten huren om hun inwoners op te halen.

De EU-landen dachten half maart nog dat er 80.000 burgers zouden moeten worden gerepatrieerd. Dat cijfer werd snel bijgesteld naar 300.000, nog steeds ver onder het werkelijke aantal.