Nog altijd geen programma voor EU-top

De regeringsleiders van de EU-landen komen donderdag en vrijdag bijeen in Brussel, maar er was woensdagmiddag nog altijd geen programma voor de top. Ook de gebruikelijke uitnodigingsbrief van EU-president Donald Tusk aan de leiders laat op zich wachten. Reden: de onderhandelingen over de brexit duren voort.

De EU-ambassadeurs worden rond 17.00 uur bijgepraat door onderhandelaar Michel Barnier. Als hij denkt dat er een akkoord in zicht is, kan hij de aanbeveling doen de komende dagen verder te praten. Mogelijk volgt in dat scenario later in de maand een nieuwe top.

Mocht er een deal zijn over juridisch werkbare oplossingen voor met name het Ierland-probleem na het Britse vertrek, dan kunnen de leiders bespreken of en wanneer ze die goedkeuren. Ze zullen in dat geval zeker een voorbehoud inbouwen wat betreft de stemming door het Britse parlement. Dat kan zaterdag bijeenkomen.

De agenda is ook zonder de brexit al goed gevuld. De Turkse inval in Noord-Syrië en de volgens de EU illegale booractiviteiten bij Cyprus komen ter sprake. De moeilijke gesprekken over de EU-meerjarenbegroting vraagt ook om aanwijzingen van de leiders. Klimaatbeleid staat op het programma, en de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen krijgt de gelegenheid haar prioriteiten te presenteren. Verder ligt de kwestie van het openen van toetredingsgesprekken met Albanië en Noord-Macedonië op hun bord.