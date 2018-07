Nog altijd duizenden vermisten in Bosnië

Meer dan twintig jaar na de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina (1992-1995) worden nog altijd meer dan 7100 mensen vermist. Van nog eens 2000 mensen zijn alleen onvolledige skeletresten gevonden, te weinig om ze te kunnen identificeren. Dat heeft de baas van het vermisteninstituut tegen de televisiezender N1 gezegd.

In totaal zijn door de burgeroorlog 100.000 mensen om het leven gekomen en honderdduizenden sloegen op de vlucht.

De identificatie van de doden is extra moeilijk omdat beenderen zijn opgegraven uit massagraven en herverdeeld over andere massagraven. Op die manier wilden de vooral Servische daders hun oorlogsmisdaden verbergen.

De meeste van de 750 massagraven liggen in Srebrenica, waar Servische militairen en paramilitairen in juli 1995 circa 8000 moslimmannen en -jongens vermoordden. Dat was de grootste oorlogsmisdaad sinds de Tweede Wereldoorlog. Srebrenica werd op dat moment beschermd door Nederlandse vredestroepen.