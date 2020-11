Nog 61.000 stemmen te tellen in Georgia

In de Amerikaanse staat Georgia moeten op dit moment nog zo’n 61.000 stemmen worden geteld. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia zojuist bekend in een persconferentie over de stand van zaken in de sleutelstaat.

Volgens de minister gaan stemmentellers de hele ochtend door met tellen. De voorsprong van president Donald Trump in de cruciale staat slonk donderdag aanzienlijk. Volgens CNN loopt Trumps uitdager Joe Biden iets meer dan 18.500 stemmen achter op Trump. Volgens The New York Times verdedigde Trump ’s ochtends nog een voorsprong van 24.000 stemmen en verschillende media meldden dat de Republikein rond middernacht nog 100.000 kiezers meer had.

Momenteel staat Trump op 49,6 procent van de stemmen en Biden op 49,2 procent. Als het verschil tussen de kandidaten 0,5 procent of minder is, kan volgens de wet in Georgia een hertelling aangevraagd worden.

Trump liet eerder weten dat hij in onder meer Georgia naar de rechter stapt om te voorkomen dat via de post verstuurde stembiljetten die te laat zijn binnengekomen alsnog worden meegeteld. In de staat worden alleen poststemmen meegeteld die uiterlijk tot 19.00 uur op de verkiezingsdag zijn ontvangen.