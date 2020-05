Nog 545 sterfgevallen jagen Brits dodental boven de 35.000

Met nog eens 545 geregistreerde overleden coronapatiënten in het Verenigd Koninkrijk, telt dat land nu officieel 35.341 doden als gevolg van het virus, aldus minister van Milieu George Eustice. Maar verscheidene Britse media wijzen dinsdag op cijfers van het nationaal bureau voor de statistiek dat bijna 10.000 extra overlijdens aan het cornavirus zou wijten. Dan zijn in Groot-Brittannië circa 44.000 mensen aan de longziekte overleden. Het land heeft inmiddels meer dan 245.0000 besmettingen geconstateerd.

De cijfers nemen niet weg dat het virus over zijn hoogtepunt is. Minister Eustice hoopt zelfs dat de pubs al in juli weer open kunnen, veel eerder dan voorzien in de plannen van de regering voor een geleidelijk afbraak van de lockdown.