Er liggen nog vijftig gewonden in het ziekenhuis als gevolg van de aanslagen in Barcelona. Twaalf van hen verkeren in kritieke toestand. Vier mensen liggen in Cambrils in het ziekenhuis na de aanslag daar. Eén van hen heeft zware verwondingen, aldus de hulpdiensten zaterdag op Twitter. Het gaat veelal om toeristen.