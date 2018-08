Nog 500 ‘grenskinderen’ VS niet herenigd

Ongeveer vijfhonderd kinderen die op de grens van Mexico en de VS gescheiden werden van hun ouders, zijn nog niet herenigd met hun gezin. Autoriteiten zijn ondertussen naarstig op zoek naar veel ouders.

Volgens Amerikaanse media proberen advocaten onder andere ouders die zijn teruggestuurd, in hun vaderland te bereiken met de vraag wat er met hun kroost moet gebeuren. Ook proberen ze de gezinnen in de VS te herenigen door voor de ouders een verblijfsvergunning te regelen. Verder zitten er ouders vast.

Ruim een maand geleden verliep een ultimatum dat een rechter had gesteld voor in totaal ongeveer 2500 kinderen die van hun ouders waren gescheiden en die herenigd moesten worden.