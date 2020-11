$lead

De zorg dat poststemmen (te) laat binnenkomen is in Amerika toegenomen. Aan het begin van de verkiezingsdag raamden de postdiensten dat er nog 32 miljoen stemmen onderweg zijn. Mede door corona hebben de posterijen onvoldoende personeel om alle poststukken tijdig te bezorgen. In de meeste staten geldt de regel dat een stem per post mee mag tellen als het poststuk uiterlijk 3 november is afgestempeld. Inmiddels hebben ruim honderd miljoen Amerikanen hun stem per post uitgebracht.