Nog 30 dagen sociaal afstand houden in VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat er nog zeker dertig dagen sociaal afstand gehouden moet worden vanwege het coronavirus in de Verenigde Staten. De komende twee weken worden erg zwaar, volgens de president.

„Het is van cruciaal belang dat alle Amerikanen de komende dertig dagen de richtlijnen volgen. Het is een kwestie van leven en dood”, aldus Trump. In de Verenigde Staten is dinsdag het hoogste aantal doden door het coronavirus op een dag in dat land gevallen. De John Hopkins Universiteit meldde dat er dinsdag 865 mensen zijn overleden aan het virus. In totaal zijn er meer dan 4000 doden gevallen in de VS.

De coördinator binnen het Witte Huis van de aanpak van het virus, Deborah Birx, verduidelijkte de maatregelen. „Kom niet bij elkaar in groepen van meer dan tien mensen, mijdt de horeca, maak geen onnodige reizen.”

Het aantal besmettingen en doden door het coronavirus kan flink oplopen de komende weken. „Het zullen twee pijnlijke weken worden. Ik wil dat elke Amerikaan is voorbereid op de zware dagen voor ons”, aldus Trump.

Rusland

De commandant van het Amerikaanse nucleaire vliegdekschip Theodore Roosevelt heeft het Pentagon in een noodkreet laten weten dat het coronavirus zich ongecontroleerd door zijn schip op volle zee verspreidt en vraagt onmiddellijke hulp om zijn bemanning in quarantaine te plaatsen.

Een Russisch militair transportvliegtuig is woensdag met medische voorraden vertrokken naar de Verenigde Staten. Rusland wil de Amerikanen zo helpen met hun strijd tegen het coronavirus, berichten Russische staatsmedia.