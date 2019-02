Nog 200 families vast in IS-gebied

De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties maakt zich zorgen over het lot van de ongeveer 200 families die vastzitten in het laatste kleine gebied dat Islamitische Staat nog in handen heeft in Syrië. Hoge commissaris Michelle Bachelet zei dinsdag het sterke vermoeden te hebben dat veel vrouwen en kinderen die zouden willen vertrekken worden tegengehouden.

Eenheden van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) belegeren de IS-enclave in het district Deir al-Zor, vlakbij de grens met Irak, met steun van de VS. Bachelet wil voorkomen dat er nog meer burgerslachtoffers vallen. „Burgers worden nog steeds gebruikt als pionnen door de verschillende partijen. Deze roep ik op mensen die willen vluchten een veilige aftocht te bezorgen en degenen die willen blijven zo goed mogelijk te beschermen”, verklaarde ze.