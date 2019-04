Nog 16 mensen in ziekenhuis na ongeluk Madeira

Twee dagen na het dodelijke busongeluk op Madeira liggen nog zestien gewonden in het ziekenhuis van Funchal. Geen van hen is meer in levensgevaar, berichten media op het Portugese eiland. Het ongeval met de toeristenbus vol Duitse bezoekers eiste woensdag 29 levens.

De touringcar raakte door onbekende oorzaak van de weg in Caniço, in het zuidoosten van het eiland in de Atlantische Oceaan. Onder de gewonden zijn ook de Portugese reisleider en de buschauffeur. Hij heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.

De bus was vanaf een hotel op weg naar Funchal, de hoofdstad van Madeira. Het ging mis in een bocht op een helling. Nadat de bus van de weg was geraakt, stortte hij ondersteboven op een lager gelegen huis. In eerste instantie werden 28 gewonden in het ziekenhuis opgenomen. Een van hen overleed.