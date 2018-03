Nobelprijswinnares terug in Pakistan na aanval

Nobelprijswinnares Malala Yousafzai is voor het eerst sinds de mislukte moordaanslag teruggekeerd naar haar thuisland. Ze werd in 2012 in Pakistan door militanten van de Taliban door haar hoofd geschoten, omdat ze zich inzette voor de toegang van meisjes tot onderwijs.

Op de Pakistaanse televisie werden beelden uitgezonden van Yousafzai en haar ouders op het vliegveld van hoofdstad Islamabad. Naar verluidt zal ze onder meer een bezoek brengen aan premier Shadid Khaqan Abbasi, meldt de BBC.

Yousafzai werd na de mislukte aanslag overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk voor verdere medische behandeling. De nu 20-jarige activiste bleef in Engeland wonen en mocht in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen.