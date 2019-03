Nobelprijswinnaar Zjores Alferov overleden

Zjores Alferov, in 2000 winnaar van de Nobelprijs voor de natuurkunde, is op 88-jarige leeftijd overleden in Sint Petersburg, meldt The Moscow Times.

Alferov kreeg de prijs voor zijn baanbrekende onderzoek in de jaren zeventig in de informatietechnologie dat de weg vrij maakte voor computers, cd-spelers en mobiele telefoons. Hij deelde de prijs van bijna 1 miljoen dollar met de Duitse natuurkundige Herbert Kroemer en de Amerikaan Jack Kilby.

Alferov, een fervente communist, werd in 1930 in Wit-Rusland geboren, wat toen deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Hij was lid van de partijfractie in de Doema, het Russische lagerhuis.

Voor zijn werk op het gebied van halfgeleiders, lasertechnologie, zonnecellen en leds ontving hij nog vele andere wetenschappelijke onderscheidingen en hij was erelid van diverse onderzoeksinstellingen, waaronder de American National Academy of Sciences.

Hij was de eerste Rus die een Nobelprijs won sinds Sovjet-leider Michail Gorbatsjov de vredesprijs won in 1990.