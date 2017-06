Nobelprijswinnaar Xiaobo vrij om leverkanker

De Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo is vrijgelaten op medische gronden. Zijn advocaat maakte maandag bekend dat Liu een vergevorderde vorm van leverkanker heeft.

De 61-jarige mensenrechtenactivist Liu Xiaobo kreeg in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij werd in 2009 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf wegens ‘aanzetten tot omverwerping van de staat’. Hij had meegeschreven aan een petitie voor politieke hervorming in China.

Liu wordt voor zijn leverkanker behandeld in een ziekenhuis in Shenyang. Amnesty International bevestigt dat Liu ziek is. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niets over de situatie te weten.