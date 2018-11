Nobelprijswinnaar verwacht geen verkiezingen in Congo

De presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo op 23 december zullen hoogstwaarschijnlijk niet plaatsvinden, aldus Nobelprijswinnaar voor de Vrede Denis Mukwege.

Hij zei dit dinsdag tijdens een gesprek met de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer.

Mukwege vertelde in het gesprek dat de Congolese regering zich niet op eerlijke verkiezingen aan het voorbereiden is, maar juist verdere stappen onderneemt om de Congolese bevolking te onderdrukken.

Hij wees de aanwezige Kamerleden op het groeiende aantal militairen en wapens in het land, terwijl de nodige logistieke ontwikkelingen voor het houden van verkiezingen juist achterblijven.

Stemmachines

Daarnaast uitte hij de zorg dat voor het eerst elektronische stemmachines zullen worden gebruikt. Volgens de Nobelprijswinnaar is „niemand getraind” in het gebruik van deze machines, met oneerlijke verkiezingsuitslagen tot gevolg.

De geplande verkiezingen staan ook niet in teken van correcte volksvertegenwoordiging, aldus Mukwege. Hij riep daarom de Nederlandse regering op om een „stevige positie” in te nemen tegen de Congolese presidentskandidaten die op de EU-sanctielijst staan.

Het zijn de vrouwen in Congo die volgens de prijswinnaar de hoogste prijs moeten betalen voor de chaos in het land. „Zij zijn slachtoffer van extreem en seksueel geweld.” In het ziekenhuis dat hij in 1999 oprichtte, behandelt hij zo’n zeven vrouwen per dag.

Sinds 2016 ziet Mukwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geweld in Congo. „Het zijn nu niet alleen de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, er is ook een groeiend aantal baby’s en kinderen die in mijn ziekenhuis moeten worden behandeld aan de gevolgen van verkrachting en geweld.”

Cultuur

GroenLinks-Kamerlid Diks wilde weten of deze recente ontwikkeling kan worden verklaard vanuit een cultureel perspectief. Mukwege ontkende dit en zei dat de trend „niets met cultuur te maken heeft”, maar juist met de „giftige mannelijkheid” in Congo.

Bovendien verklaarde hij dat de straffeloosheid in het land bijdraagt aan de toename van geweld. „De daders worden nu niet gestraft voor hun daden. Daardoor denken ze dat ze overal mee weg kunnen komen. Dat verklaart dat nu ook baby’s en kinderen slachtoffer worden van extreem geweld.”