Nobelprijswinnaar niet welkom in Sarajevo

De Bosnische hoofdstad Sarajevo heeft Nobelprijswinnaar Peter Handke tot ongewenst persoon verklaard. Ook in buurland Kosovo is de Oostenrijker niet meer welkom. De schrijver ligt onder vuur omdat hij de voormalige Servische president Slobodan Milosevic openlijk steunde tijdens de oorlog in het voormalig Joegoslavië. Ook ontkent hij de genocide die plaatshad na de val van Srebrenica in 1995.

Het parlement van het kanton Sarajevo stelde woensdag een verklaring op waarin Handke tot persona non grata wordt verklaard. Handke won eerder dit jaar de Nobelprijs voor de Literatuur, waarop hij door de burgemeester van Banja Luka, de hoofdstad van het Servische deel van Bosnië, is uitgenodigd om langs te komen. De nationalistische Bosnische Serviërs die daar wonen zien in Handke een pleitbezorger voor de Servische zaak.

In het andere deel van het gespleten Balkanland waar vooral Bosniërs wonen, valt de mogelijke komst van Handke in slechte aarde. In 1995 drongen Bosnisch-Servische soldaten door in de enclave Srebrenica die werd bewaakt door Nederlandse VN-soldaten. Zeker 7000 Bosnische moslims werden geëxecuteerd of weggevoerd door de Servische soldaten.