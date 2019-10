Nobelprijswinnaar Handke verwerpt kritiek

De Oostenrijkse Nobelprijswinnaar voor de literatuur, Peter Handke, heeft recente kritiek over de toekenning van de prijs verworpen. Hij zei dat journalisten meer geïnteresseerd waren in de ophef over zijn steun aan de Serviërs dan in zijn werken.

De hem vorige week toegekende Nobelprijs leidde tot een debat in de Balkan en daarbuiten over de literaire prijs voor Handke, een verklaard bewonderaar van de overleden Servische sterke man Slobodan Milosevic.

Een geplande persbijeenkomst met Handke in het Oostenrijkse Karinthië werd woensdag door de organisatie geannuleerd, nadat hij boos was geworden op journalisten die hem dinsdag ontmoetten. De 76-jarige auteur woont al tientallen jaren aan de rand van Parijs.