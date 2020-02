Nobelprijswinnaar Handke krijgt hoge Servische onderscheiding

De Oostenrijkse schrijver en Nobelprijswinnaar voor de Literatuur Peter Handke heeft een hoge Servische onderscheiding gekregen. Hij was echter niet aanwezig bij de uitreikingsceremonie zaterdag in Belgrado.

Handke krijgt de Karadjordjevo-onderscheiding voor zijn „buitengewone toewijding aan Servië en de Serviërs”, aldus de toelichting die tijdens de ceremonie werd voorgelezen.

De schrijver kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor zijn literaire werk. De beslissing van het Nobelcomité was omstreden. De schrijver had zich in publicaties solidair getoond met Servië in de Joegoslavische oorlog en, naar de mening van critici, de door Serviërs begane oorlogsmisdaden gebagatelliseerd of ontkend.

De toekenning leidde tot scherpe protesten. Vooral slachtofferorganisaties in Bosnië en Herzegovina waren ontstemd. In de door Servië begonnen oorlog in Bosnië kwamen bijna 100.000 mensen om het leven, onder wie 40.000 burgers. Bosnische moslims, Kroaten en Serviërs stonden tegenover elkaar in het conflict. 80 procent van de burgerslachtoffers waren Bosnische moslims.