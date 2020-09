Nobelprijswinnaar Alexijevitsj verlaat Wit-Rusland

De politiek geëngageerde Nobelprijswinnaar voor de literatuur, Svetlana Alexijevitsj, heeft haar thuisland Wit-Rusland verlaten.

De 72-jarige prominente oppositiefiguur is naar Duitsland vertrokken voor een medische behandeling en voor werk, zei haar assistent. Volgens haar houdt haar vertrek geen verband met de politiek en is ze van plan terug te keren.

Volgens het Duitse persbureau DPA zou ze haar land zijn ontvlucht vanwege bezorgdheid over haar veiligheid. Alexijevitsj, die in 2015 de Nobelprijs voor literatuur won, zou het land hebben verlaten op een vlucht van de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia op weg naar Berlijn.

Alexijevitsj is een hooggeplaatst lid van de Wit-Russische coördinatieraad van de oppositie. Leden van de raad zijn al wekenlang het doelwit van de autoriteiten in Wit-Rusland.

Eerder deze maand zei ze dat ze het enige lid was van het presidium van de coördinatieraad dat nog niet in de gevangenis zat of werd gedwongen in het buitenland in ballingschap te gaan.