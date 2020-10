Nobelprijsweek begint met Geneeskunde

Het is weer tijd voor de jaarlijkse bekendmaking van de Nobelprijswinnaars. In Stockholm wordt maandag de Nobelprijs voor Geneeskunde toegekend. Later in de week worden de winnaars van de andere Nobelprijzen bekendgemaakt.

Het prijzengeld is dit jaar met 10 miljoen Zweedse kronen (ongeveer 960.000 euro) per categorie 10 procent hoger dan vorige jaren.

Dinsdag staat Natuurkunde op het programma en woensdag Scheikunde. Donderdag wordt openbaar wie dit jaar de Nobelprijs voor Literatuur wint. Vrijdag wordt in Oslo de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt, waarna volgende week maandag Economie de rij sluit.

De uitreikingsceremonies in december krijgen vanwege de coronapandemie een ander karakter dan in voorgaande jaren. Het is de bedoeling dat de laureaten de medailles en diploma’s niet in Stockholm, maar in hun eigen land krijgen uitgereikt.

De uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, traditioneel in het Noorse Oslo, zal op 10 december veel kleinschaliger zijn dan voorheen, maar wel in aanwezigheid van de winnaar. Het banket is geschrapt.