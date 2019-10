Nobelprijs voor Vrede uitgeloofd

Het Noorse Nobelcomité maakt om 11.00 uur bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Er zijn ruim driehonderd kandidaten, 223 personen en 78 organisaties. Wie of wat de genomineerden zijn, is niet openbaar, maar algemeen wordt aangenomen dat de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg een belangrijke kanshebber is. De juryleden die de keuze maken, zijn geselecteerd door het Noorse parlement.

De Amerikaanse president Trump is net als voorgangers van hem ook weer kandidaat gesteld. Ook wordt de naam genoemd van de Ethiopische premier Abiy Ahmed die resoluut een einde maakte aan de bittere en lange twisten tussen zijn land en het buurland Eritrea.

Minder bekende namen zijn die van het Braziliaanse Indiaanse stamhoofd Raoni Metuktire en drie jonge vredesactivisten: de Libische Hajer Sharief, de Somalisch-Canadese Ilwad Elman en Nathan Law Kwun-chung uit Hongkong. De laatste drie staan bovenaan de voorspelling die het Noorse onderzoeksinstituut PRIO jaarlijks publiceert. Reporters zonder Grenzen en de Control Arms Coalition zouden ook kanshebbers zijn.

De winnaar krijgt 10 december in het gemeentehuis van Oslo de eremedaille en 9 miljoen Noorse kronen, omgerekend circa 830.000 euro. De andere Nobelprijzen worden op dezelfde dag in Stockholm uitgereikt. Op 10 december 1896 overleed de Zweedse uitvinder van het dynamiet en initiatiefnemer tot de prijs, de puissant rijke Alfred Nobel (1833-1896).