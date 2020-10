Nobelprijs voor de Vrede dit jaar naar Wereldvoedselprogramma

De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Het Noorse Nobelcomité maakte de winnaar vrijdag bekend na een keuze te hebben gemaakt uit meer dan tweehonderd voorgedragen personen en meer dan honderd organisaties. Het WFP krijgt de onderscheiding speciaal voor zijn inspanningen om te voorkomen dat honger als wapen wordt gebruikt in conflicten en in oorlogen, zei comitévoorzitter Berit Reiss-Andersen.

De eind 1961 opgerichte VN-organisatie zei in een reactie dat het „een trots moment” is. Een woordvoerder beklemtoonde dat de prijs niet alleen is bestemd voor de medewerkers van het WFP, maar ook voor de talrijke vrijwilligers die de organisatie bijstaan. „We hebben ook dit jaar veel (voedsel) geleverd en meer dan onze plicht gedaan”, ondanks alle beperkingen in het reizen en het vervoer als gevolg van de coronacrisis. „Wij hadden op een gegeven moment de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. We hebben zo veel vliegtuigen gecharterd toen de gewone vluchten uitvielen,” aldus de WFP-woordvoerder.

De prijs bestaat uit 10 miljoen Zweedse kronen (zo’n 960.000 euro), een diploma en een medaille. De uitreiking in de Noorse hoofdstad Oslo is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel (1833-1896), initiatiefnemer van de prestigieuze prijs.

Voor de bekendmaking werden onder anderen de Russische corruptiebestrijder en Kremlincriticus Aleksej Navalni en de Hongkongse activist Nathan Law Kwun-chung als kandidaten voor de prijs genoemd. Andere veelgenoemde namen waren, niet voor het eerst, klimaatactiviste Greta Thunberg en de Amerikaanse president Donald Trump.

De vredesprijs is voor mensen die zich hebben ingezet voor het bevorderen van de vrede. Het is de enige Nobelprijs die door het Noorse instituut wordt toegekend. De overige Nobelprijzen worden door Zweedse comités uitgeloofd.