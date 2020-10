Nobelprijs voor de Literatuur voor Amerikaanse Louise Glück

De prestigieuze Nobelprijs voor de Literatuur is dit jaar gewonnen door de Amerikaanse dichteres Louise Glück (77). Ze is in New York geboren en publiceert sinds eind jaren zestig gedichtenbundels.

Glück wordt geprezen voor haar „onmiskenbaar poëtische stem”. Die maakt met „sobere schoonheid het individuele bestaan universeel”, aldus de Zweedse Academie over de reden voor de toekenning van de prijs. Twee jaar na de Poolse Olga Tokarczuk is ze de 16e vrouw die de hoogste literatuurprijs wint.

In de Verenigde Staten werd Glück talloze keren bekroond, onder meer met de Pulitzer Prize. Volgens Wikipedia gelden The Triumph of Achilles (1985) en The Wild Iris (1992) als haar meest opmerkelijke werken. Enkele centrale thema’s in haar gedichten zijn het kinder- en gezinsleven en de hechte band tussen ouders en broers en zussen.

