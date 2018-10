Nobelprijs Natuurkunde voor laserfysica

De Nobelprijs voor Natuurkunde is toegekend aan Arthur Ashkin, Gérard Mourou en Donna Strickland voor hun onderzoek op het gebied van de laserfysica. Ashkin is een Amerikaan, Strickland een Canadese en Mourou een Fransman.

Ashkin krijgt de prijs toegekend voor het ontwikkelen van optische pincetten. Dit is een techniek waarbij een heel sterk gefocuste laserstraal een kracht genereert waardoor heel kleine structuren of zelf losse moleculen ‘vastgehouden’ worden.

Mourou en Strickland ontwikkelden de meest intense laserpulsen ooit. Daarmee maakten ze de weg vrij voor nieuw onderzoek. De laserpulsen worden gebruikt in tal van industriële en medische toepassingen.

Strickland is de derde vrouw ooit die de Nobelprijs voor Natuurkunde wint. Madame Curie was in 1903 de eerste vrouw die de onderscheiding kreeg.

Vorig jaar ging de Nobelprijs voor Natuurkunde naar de Amerikanen Rainer Weiss, Barry Barish en Kip Thorne. Zij leverden het eerste directe bewijs voor het ontstaan van zwaartekrachtgolven in het heelal.

Aan de Nobelprijs is een geldbedrag van omgerekend 870.000 euro verbonden.