„No-dealbrexit meest waarschijnlijke optie”

Een no-dealbrexit op 12 april is de meest waarschijnlijke optie voor de Britse uittreding uit de Europese Unie. Dat heeft de conservatieve parlementariër Oliver Letwin donderdag gezegd op de radio bij de BBC.

„Ik denk dat we op een of ander moment een akkoord over de streep moeten krijgen of accepteren dat we een alternatief moeten vinden, als we een no-deal op 12 april willen vermijden. En dat laatste is wat naar mijn mening zeer waarschijnlijk staat te gebeuren”, aldus een van de architecten van de stemming van woensdagavond.

Geen van de acht voorstellen ter vervanging van de deal die premier Theresa May met Brussel sloot, haalde een meerderheid. Letwin zei voorts dat als Groot-Brittannië een referendum wil houden of verkiezingen, de brexit zeker verscheidene maanden moet worden uitgesteld. Het is volstrekt onduidelijk of het parlement daarmee zou willen instemmen.