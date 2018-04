Nix getuigt nog niet in Lagerhuis over Facebook

De voormalige baas van Cambridge Analytica, Alexander Nix, getuigt waarschijnlijk niet zoals voorzien woensdag voor Britse parlementariërs in het Lagerhuis. Nix zou een toelichting geven op de rol van zijn in marketing en data-analyse gespecialiseerde bedrijf in het omvangrijke privacy-schandaal van Facebook.

Maar zijn raadslieden hebben tegen de betrokken parlementscommissie gezegd dat er een juridische kink in de kabel is gekomen. Nix is namelijk ook opgeroepen te getuigen door de nationale toezichthouder ICO (Information Commissioner’s Office) en daar zit een strafrechtelijke tintje aan. Dat weerhoudt Nix er nu van volgens zijn raadslieden in het openbaar bij de parlementscommissie uit de school te klappen. De commissievoorzitter, Damian Collins, neemt hier naar eigen zeggen geen genoegen mee.