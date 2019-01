Nike haalt schoen terug na klacht moslima

Nike heeft onder druk zijn model Air Max 270 teruggetrokken, nadat een moslima een online petitie was gestart. Volgens haar was in het design van de zool in het Arabisch het woord Allah te herkennen.

Volgens de moslima, Saiqa Noreen, was dit design godslasterend, omdat hiermee de naam Allah zou worden betrapt, geschopt en zou worden besmeurd met modder en ander vuil. Ze eiste dat de schoen zou worden teruggehaald.

Nike zei dat sprake was van een gestyled kenmerk van de Air Max en weerlegde de beschuldiging dat het schoenenmerk bewust moslims had willen beledigen.

De petitie, die zich richtte op 25.000 handtekeningen, werd 16.000 keer ondertekend.