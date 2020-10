‘Nigeriaanse soldaten schieten demonstranten dood in Lagos’

Het Nigeriaanse leger heeft dinsdagavond in de miljoenenstad Lagos meerdere demonstranten doodgeschoten, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Ooggetuigen meldden aan het Britse persbureau Reuters dat minstens twee personen werden geraakt toen het leger het vuur opende op een menigte demonstranten. De betogers demonstreerden tegen buitensporig politiegeweld.

„Er zijn verschillende demonstranten gedood, we proberen erachter te komen hoeveel precies”, zegt Isa Sanusi, een woordvoerder van de ngo. Amnesty stelt dat de betogers op vreedzame wijze een door de autoriteiten ingestelde avondklok trotseerden.

Volgens een ooggetuige rukten meer dan twintig soldaten uit naar een tolpoort in het district Lekki. Daar verzamelden duizenden demonstranten zich de laatste dagen. Toen de militairen het vuur openden op de menigte zouden minstens twee personen zijn geraakt. Eén ooggetuige zei dat hij tien personen geraakt zag worden. Ook zag hij soldaten lichamen weghalen.

De autoriteiten stelden dinsdag in reactie op de protesten van de afgelopen dagen een avondklok in voor de grootste stad van Afrika. De nationale politiechef ging over tot de inzet van oproerpolitie in het hele land na meerdere aanvallen op politiebureaus.

Een woordvoerder van de regering van de deelstaat Lagos, waar de metropool ligt, kondigde op Twitter een onderzoek aan naar het gewelddadige ingrijpen door het leger. Een woordvoerder van het leger gaf geen commentaar.