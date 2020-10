Nigeriaans leger opent vuur op menigte demonstranten in Lagos

Minstens twee personen zijn neergeschoten toen het Nigeriaanse leger in de miljoenenstad Lagos het vuur opende op een menigte demonstranten, melden ooggetuigen aan het Britse persbureau Reuters. Daarbij zouden doden zijn gevallen. De betogers demonstreerden tegen buitensporig politiegeweld.

Nigerianen gaan al langer dan een week de straat op na vermeende gevallen van gewelddadig optreden door de politie. Volgens een ooggetuige rukten meer dan twintig soldaten uit naar een tolpoort in het district Lekki. Toen de militairen het vuur openden op de menigte zouden minstens twee personen zijn geraakt. Eén ooggetuige zei dat hij tien personen geraakt zag worden. Ook zag hij soldaten lichamen weghalen.

De autoriteiten stelden dinsdag in reactie op de protesten van de afgelopen dagen een avondklok in voor de grootste stad van Afrika. De nationale politiechef ging over tot de inzet van oproerpolitie in het hele land na meerdere aanvallen op politiebureaus.

Een woordvoerder regering van de deelstaat Lagos, waar de metropool ligt, kondigde op Twitter een onderzoek aan naar het gewelddadige ingrijpen door het leger. Een woordvoerder van het leger gaf geen commentaar.