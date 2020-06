Nigeria voor het eerst in geschiedenis zonder polio

Nigeria met zijn ongeveer 200 miljoen inwoners is poliovrij verklaard, voor het eerst in de geschiedenis van het West-Afrikaanse land. Een naaste medewerker van de Nigeriaanse president spreekt over een mijlpaal en noemt het geweldig nieuws voor het land.

Door de ontwikkelingen in Nigeria maakt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich op heel Afrika poliovrij te verklaren. Want ook Zuid-Soedan, Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek slaagden erin polio uit te roeien. De WHO roept wel op tot maatregelen om dit resultaat te handhaven.

Polio (Poliomyelitis, ook wel kinderverlamming genoemd) is een ernstige en besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het poliovirus. Een besmetting met het virus, dat van mens op mens wordt overgedragen, kan leiden tot verlammingen en soms tot de dood.

Nigeria was eind 2019 al drie jaar zonder een poliogeval, als laatste Afrikaanse land. In 2012 telde het land nog ruim de helft van alle gevallen wereldwijd. Het vaccineren van de bevolking ondervond vooral problemen in het noordoosten door de radicaalislamitische terreurorganisatie Boko Haram.

In Nederland was de laatste polio-epidemie in 1992/1993 onder ongevaccineerde personen, aldus de Nederlandse gezondheidswaakhond RIVM.