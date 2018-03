Nigeria praat met Boko Haram over bestand

Nigeria onderhandelt achter de schermen al enige tijd met terreurbeweging Boko Haram over een bestand. Het doel is een permanente wapenstilstand. De heeft minister voor Informatie Lai Mohammed zondag verklaard.

De regering van president Muhammadu Buhari heeft al vaker te kennen gegeven dat het met Boko Haram wil praten. Het is voor het eerst in jaren dat nu wordt gezegd dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Boko Haram terroriseert sinds 2009 Nigeria en buurlanden als Tsjaad, Kameroen en Niger met als doel de vestiging van een islamitische staat. De acties van de militanten hebben tienduizenden mensenlevens gekost. Meer dan twee miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.

Minister Mohammed maakte de onderhandelingen bekend in antwoorden op vragen over de vrijlating eerder deze week van meer dan honderd schoolmeisjes die uit een school in het Nigeriaanse Dapchi werden ontvoerd. Volgens de minister kwamen die ontvoeringen in de onderhandelingen ter sprake. Er werd een staakt-het-vuren afgesproken van een week om de militanten de kans te geven de scholieren terug te brengen.

Volgens de bewindsman zijn 111 meisjes ontvoerd en zijn er 105 teruggebracht. Wat er met de overige zes is gebeurd is niet bekend.