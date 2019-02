Nigeria: met nepnieuws de verkiezingen in

Nigerianen stemmen zaterdag een nieuwe president. Het lijkt een spannende strijd te worden tussen koplopers Muhammadu Buhari (76) en Atiku Abubakar (72). Ze zijn, opmerkelijk, beiden moslim.

Nigerianen stemmen zaterdag een nieuwe president. Het lijkt een spannende strijd te worden tussen koplopers Muhammadu Buhari (76) en Atiku Abubakar (72). Ze zijn, opmerkelijk, beiden moslim.

Het twitteraccount van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari opent met een ”pinnend tweet”– een tweet die bij het typen van nieuwe berichten bovenaan blijft staan. Daarin maakt de president duidelijk dat hij nog leeft. „Ik verzeker jullie dat ik dit echt ben”, stelt hij in het draadje dat onder de tweet hangt.

Het klinkt als een nogal merkwaardige boodschap. Maar sinds Buhari in 2017 vier maanden lang voor medische behandelingen in Londen verbleef, zijn de geruchten over zijn dood niet meer te stuiten. Zo kon het dus gebeuren dat hij in december tijdens een ontmoeting met Nigerianen in Polen de vraag kreeg of er een kloon stond of niet. Het antwoord besloot de presdent direct ook via twitter wereldkundig te maken.

Toch zijn er nog altijd heel wat Nigerianen die denken dat de man die nu tijdens verkiezingstournees het volk toespreekt, een dubbelganger van een inmiddels overleden Buhari is.

Het is slechts één voorbeeld van hardnekkig nepnieuws dat de campagnes voor de verkiezingen van zaterdag in het land overschaduwt. Een ander taai gerucht, dat steeds in andere vormen opduikt, is dat Buhari het land zou willen islamiseren. Nu circuleert er weer een bericht op Whatsapp over een vergadering in Saudi-Arabië, waar gesproken zou zijn over de islamisering van Nigeria. Onder leiding van Buhari, wel te verstaan.

Bij een deel van de bevolking van het land gaat die boodschap erin als koek. De verhouding tussen christenen en moslims is een zeer gevoelig thema in het land. Zozeer zelfs dat er geen officiële volkstellingen plaatsvinden, omdat dan duidelijk zou worden hoeveel mensen er in het overwegend islamitische noorden wonen en hoeveel in het overwegend christelijke zuiden. De aanname is dat beide groepen elkaar ongeveer in evenwicht houden en dat willen de autoriteiten graag zo houden.

Opmerkelijk is in dit licht dat de twee belangrijkste presidentskandidaten dit jaar, Buhari en Abubakar, allebei behoren tot de bevolkingsgroep van de Hausa en moslim zijn. Sinds de omwenteling van een militair- naar een democratisch regime in 1999 rouleerde het hoogste ambt in de regel tussen een christen en een moslim.

In een poging ook zuiderlingen aan zich te binden hebben zowel Buahari als Abubakar gekozen voor een tweede man uit het zuiden. Het is echter de vraag of dit voldoende is om de zuiderlingen in de benen te krijgen.

Sommige waarnemers stellen dat het nog niet zo onvoordelig is dat de belangrijkste kanidaten tot één religie behoren. Kleine verschillen in stemverhoudingen zouden anders gemakkelijk tot onlusten kunnen leiden. In 2011 ontketende de herverkiezing van de christelijke kandidaat Goodluck Jonathan een golf van geweld in de noordelijke staten. Daarbij kwamen meer dan 800 mensen om het leven.

Nigeria kampt met grote problemen op het het gebied van werkloosheid, zeker onder de vele jongeren. Zo’n 70 procent van de bevolking leeft volgens de officiële cijfers bovendien onder de armoedegrens. De economie kwakkelt door dalende olie-opbrengsten. Daarnaast houden corruptie en geweld door groeperingen als Boko Haram het land in de greep.

Buhari heeft weinig verkiezingsbeloftes kunnen inlossen, maar ook de schatrijke zakenman Abubakar krijgt niet zomaar de handen van de bevolking op elkaar. Voor velen is hij te verweven met het corrupte stelsel. Anderen prijzen echter zijn innovativiteit. Het lijkt een nek-aan-nekrace tussen beiden te worden.