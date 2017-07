Nigerese militairen doden per abuis burgers

Nigerese militairen hebben per abuis veertien ongewapende burgers doodgeschoten omdat ze dachten dat het militanten van terreurbeweging Boko Haram waren. Dat gebeurde volgens lokale autoriteiten toen ze op patrouille waren in een afgelegen gebied in het zuidoosten van Niger.

De militairen liepen in een voor burgers verboden zone bij het dorp Abadam toen ze het vuur openden op, wat later bleek, een groep boeren. Het gebied rond het dorp ligt in een zone die volgens lokale autoriteiten al lange tijd verboden gebied is. „Iedereen die daar wordt gezien wordt als lid van Boko Haram beschouwd.”

Twee slachtoffers komen uit Niger, de rest uit buurland Nigeria. Het is niet duidelijk wat de boeren in het gebied deden.