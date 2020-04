Nigerees leger doodt 63 ‘terroristen’

Regeringstroepen in Niger hebben donderdag tijdens een operatie in het zuidwesten van het Afrikaanse land 63 „terroristen” gedood. Ook zijn tientallen wapens en motors in beslag genomen. Dat meldde de regering van Niger vrijdag.

Volgens de regering vielen aan de kant van het leger vier doden. De operatie vond plaats in de regio Tillaberi, dicht bij de grens met Mali en Burkina Faso. De autoriteiten in het gebied hebben strenge veiligheidsmaatregelen getroffen nadat in december en januari in totaal 174 militairen uit Niger stierven na drie aanvallen van jihadistische groepen. Twee daarvan werden opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.

Lokale markten zijn gesloten en het gebruik van motors is verboden. Al twee jaar is de noodtoestand van kracht in het grensgebied.