Nigel Farage wil van zijn brexitpartij anti-lockdown-partij maken

De Britse euroscepticus Nigel Farage wil van zijn brexitpartij een anti-lockdownpartij maken. „Lockdowns werken niet. In feite veroorzaken ze meer schade dan ze goed doen”, schreef de Brit maandag in een gezamenlijke bijdrage met zijn partijgenoot Richard Tice in The Telegraph.

Farage beijvert zich voor een „gerichte bescherming” van risicogroepen tegen het coronavirus, terwijl de rest van de samenleving grotendeels normaal moet leven en groepsimmuniteit moet ontwikkelen. Er is een aanvraag ingediend om de brexitpartij te hernoemen tot Reform UK.

Nigel Farage is oprichter van de brexitpartij en pleit voor een duidelijke en naadloze scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Op dit moment onderhandelen Londen en Brussel nog over een handelsovereenkomst voor de tijd na de brexitovergangsfase. Maar brexit is niet langer een groot issue in de Britse media.

Met zijn ommezwaai hoopt Farage nu aanhangers te vinden onder degenen die massaal worden getroffen door de coronabeperkingen, en zo weer meer aandacht te trekken.