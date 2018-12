Nieuwszender CNN ontruimd na bommelding

Het gebouw van CNN in New York is donderdagavond (plaatselijke tijd) ontruimd na een bommelding. Kort na 22.30 uur ging het alarm af op de redactievloer van de nieuwszender. Al het personeel moest het Time Warner Centre, waarin de nieuwszender huist verlaten, meldt de nieuwszender. Het programma CNN Tonight werd uit de lucht gehaald.

Politie en brandweer in New York hebben het gebied rondom het gebouw afgezet op West 58th Street en 8th en 9th Avenue. In oktober werd het Time Warner Centre ontruimd nadat er een pakket met een explosief, gericht aan voormalig CIA-directeur John Brennan, was binnengekomen.