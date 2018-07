„Nieuws Russische novitsjok-verdachten onzin”

Berichten dat de Britse politie Russische verdachten heeft geïdentificeerd die achter een aanslag met gif op een Russische ex-spion in Salisbury zouden zitten, zijn onzin. Dit heeft de Britse minister van Veiligheid, Ben Wallace, gezegd in een reactie op dat in Groot-Brittannië gebrachte nieuws.

„Dit verhaal valt naar mijn mening in de categorie slecht geïnformeerd en wild gespeculeerd” aldus Wallace. Het persbureau Press Association berichtte dat „onderzoekers denken dat ze de vermeende daders achter de novitsjok-aanval hebben geïdentificeerd. (..) Ze weten zeker dat het om Russen gaat.”

De aanslag met het zenuwgas novitsjok van begin maart was gericht op een voormalige dubbelspion, Sergej Skripal en zijn dochter. De daders gebruikten novitsjok, een chemisch wapen dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Beiden overleefden de aanslag.