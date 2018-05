Nieuwe zoektocht naar burgemeester Amsterdam

Er hebben zich te weinig goede kandidaten gemeld voor de vacature van burgemeester van Amsterdam. Daarom komt er een nieuwe ronde waarin kandidaten voor het burgemeesterschap zich kunnen melden.

Dat heeft de commissaris van de Koning (CdK), Johan Remkes, samen met de vertrouwenscommissie uit de Amsterdamse gemeenteraad besloten. Zij vragen minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van 23 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018 opnieuw open te stellen.

Tot dusver hebben 29 mensen naar het ambt van burgemeester in Amsterdam gesolliciteerd. Volgens de vertrouwenscommissie is het aantal geschikte kandidaten te beperkt.

Van de kandidaten zijn er vier die een fulltimefunctie hebben of hadden in het (lokaal) openbaar bestuur. Achttien andere sollicitanten hebben of hadden een functie buiten het openbaar bestuur. De zeven anderen hebben geen of een onbekende functie.

De vertrouwenscommissie zegt bij voorkeur meer benoembare kandidaten bij de procedure te willen betrekken. Daarmee kan dan op basis van de profielschets een voordracht worden gemaakt „die moet leiden tot een optimale burgemeesterskeuze”. Daarom wordt gezocht naar een bredere selectie van geschikte kandidaten dan de huidige.

Remkes laat weten dat de huidige vertrouwenscommissie in functie blijft en het profiel van de nieuwe burgemeester niet wordt gewijzigd. De CdK heeft de huidige (waarnemend) burgemeester Jozias van Aartsen op de hoogte gesteld van de mogelijke gevolgen voor de duur van zijn waarneming. Desondanks blijft het streven om de nieuwe burgemeester vóór de zomervakantie te kunnen benoemen.