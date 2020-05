Nieuwe ziekenhuisopnames in België weer onder de 100

In België is het aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen weer nipt onder de honderd gedoken. Met 98 nieuwe en 244 genezen verklaarde patiënten in het afgelopen etmaal liggen er nu 2688 mensen met Covid-19 in een hospitaal. Op de intensive care worden 538 patiënten verzorgd, een verdere daling van 116 in de afgelopen 24 uur.

Er werden tachtig nieuwe overlijdens gerapporteerd, waarmee het totaal komt op 8415. Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen nam toe met 639, maakten de gezondheidsautoriteiten donderdag bekend.

De dalende trend zet zich verder door. De Belgische regering kondigde woensdag aan dat inwoners vanaf zondag weer thuis bezoek mogen ontvangen. Ze kunnen maximaal vier mensen uitnodigen. Bij een volgende afspraak moeten het wel dezelfde mensen zijn, die ondertussen niet bij anderen op bezoek mogen gaan. Vanaf maandag gaan de winkels weer open.